Туск поспорил с Путиным о распаде СССР

Глава Еврокомисии Дональд Туск заочно поспорил с президентом России Владимиром Путиным, дав свою оценку распаду СССР. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Распад Советского Союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и ясно: распад СССР стал благом для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. И для россиян», — говорится в сообщении.

В ходе послания Федеральному собранию в 2005 году Путин охарактеризовал распад СССР как «крупнейшую геополитическую катастрофу» прошлого века. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало «настоящей драмой».

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий президента СССР.

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