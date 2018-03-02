Путин помечтал о неразваленном СССР

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» ответил на вопрос журналистов о том, что бы он хотел изменить в истории страны. Его слова в пятницу, 2 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Развал Советского Союза», — признался глава государства.

В 2005 году в послании Федеральному собранию Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой, пояснил он.

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Спустя 12 лет в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин вновь пояснил свою точку зрения, поскольку «часто слышит критику в свой адрес» по этому поводу. Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. «А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности», — добавил Путин.

«В то же время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать», — добавил Путин.

Согласно соцопросу, проведенному «Левада-Центром» в ноябре 2016 года, каждый второй россиянин (51 процент) заявил, что распада Советского Союза можно было избежать. Более половины респондентов (56 процентов) отметили, что сожалеют о произошедшем.

Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и о создании Союза Независимых Государств было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще.

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