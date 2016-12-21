Песков расказал об отношении Путина к развалу СССР

Российский президент Владимир Путин по-прежнему считает распад СССР самой большой геополитической катастрофой в истории страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир» в среду, 21 декабря.

«Это была катастрофа, которая значительно отбросила нас в нашем развитии. Все страны, которые сегодня являются независимыми, фактически были отброшены на десятилетия назад после крушения Советского Союза», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас «невозможно говорить о каких-то реверсивных процессах». При этом пресс-секретарь отметил, что у России существует «потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза».

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«И здесь мы как раз видим СНГ. Да, это очень сложный интеграционный, это очень неповоротливый интеграционный процесс, но безальтернативный для всех нас. Мы видим, что на почве СНГ вызревают более динамичные, более тесные форматы взаимодействия, такие, как ЕЭАС, поэтому логика вот этой новой интеграции — она все-таки доминирует», — добавил он.

13 декабря первый президент СССР Михаил Горбачев высказал предположение о возрождении Союзного государства. «В прежних границах и с тем же составом, добровольно», — уточнил политик. В Кремле предпочли воздержаться от комментариев по данному заявлению.

Согласно соцопросу, проведенному «Левада-Центром» в ноябре этого года, каждый второй россиянин (51 процент) заявил, что распада Советского Союза можно было избежать. Более половины респондентов (56 процентов) отметили, что сожалеют о произошедшем.

Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и о создании Союза Независимых Государств (СНГ) было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.