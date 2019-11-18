В Госдуме отреагировали на появление списка слабых мест России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в России действительно есть демографические проблемы, над решением которых власти активно работают. Об этом он рассказал в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК, комментируя данные китайского интернет-портала Sohu о четырех слабых местах страны.

Депутат также согласился, что международная обстановка остается сложной, поскольку Москва часто оказывает поддержку странам, которые обращаются к ней за помощью. Кроме того, по мнению Чепы, информация Sohu о непростом экономическом положении России тоже является правдивой.

«Мы все это прекрасно знаем, но какие-то действия происходят. У нас уже два года, как профицитный бюджет», — заключил он.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала «нашей сильной стороной» тот факт, что в Китае насчитали лишь четыре слабости России.

В начале ноября китайский интернет-портал Sohu написал, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее есть слабые места: небольшая численность населения, экономические трудности, неумение развивать экономику и сложная международная обстановка.

В начале ноября в Центробанке России также выразили обеспокоенность низкими темпами роста российской экономики. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на это оказали влияние как внешние, так и внутренние причины. К последним она отнесла, например, демографическую ситуацию.

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