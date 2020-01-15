Путин заявил о новых школьных местах

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест. Трансляцию выступления ведет Youtube канал «Россия 24».

«В середине наступающего десятилетия в России будет почти 19 миллионов школьников. Такая ситуация не должна сказываться на комфорте обучения», — сказал он.

Также в ходе выступления глава государства заявил, что горячее питание для учащихся младших классов в технически готовых школах должно начать предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

В прошлом году в России было создано более 160 тысяч новых мест в школах.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!