Путин заявил о новых школьных местах

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест. Трансляцию выступления ведет Youtube канал «Россия 24».
«В середине наступающего десятилетия в России будет почти 19 миллионов школьников. Такая ситуация не должна сказываться на комфорте обучения», — сказал он.
Также в ходе выступления глава государства заявил, что горячее питание для учащихся младших классов в технически готовых школах должно начать предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.
В прошлом году в России было создано более 160 тысяч новых мест в школах.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения.