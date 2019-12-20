Правительство рассказало о создании 160 тысяч новых мест в школах

В России с начала года было создано более 160 тысяч новых мест в школах. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Кроме того, в общей сложности в 160 организациях образования до конца года откроется 800 новых аудиторий-мастерских, а также 15 мобильных кванториумов, 15 «домов научной коллаборации» на базе местных вузов и другие образовательные форматы. «Точки роста» в образовании, по словам вице-премьера, будут появляться и в сельской местности. Их будет более двух тысяч.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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