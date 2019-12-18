Стало известно о сложностях с применением знаний школьников на практике в России

Российские школьники часто не справляются с применением полученных знаний в повседневной жизни. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает РИА Новости.

«Наши ребята показывают очень высокие результаты в области предметных знаний. Здесь практически равных нам нет, мы занимаем лидирующее положение по этой позиции на протяжении долгих лет, даже десятилетий. Но есть сложность <...> в том, что наши дети не всегда <...> справляются с применением знаний в повседневной жизни», — сказала глава Минпросвещения.

К таким выводам эксперты пришли в ходе мониторинга по функциональной грамотности учеников 5-9 классов. Результаты мониторинга также показали, что современные школьники перестали работать командой.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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