Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить общие для российских школ правила организации качественного, безопасного и здорового питания младшеклассников и отдельных групп населения. В нем уточняются понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности. Также в законопроекте прописано, что в рацион учеников начальных классов обязательно должно входить горячее блюдо, не считая горячего напитка.

Авторами инициативы выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вкуснее и качественнее кормить школьников. По его мнению, питание детей должно быть нормальным и здоровым.

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