В российских школах улучшат систему горячего питания

В Минпросвещения планируют сформировать единую концепцию организации горячего питания школьников. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что во всех регионах России проводится мониторинг. Полученные к концу года данные будут использоваться для дальнейшего совершенствования системы организации систем горячего питания в российских школах. Планируется, что изменения затронут все уровни, начиная с регионального и заканчивая локальным уровнем самих школ.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вкуснее и качественнее кормить школьников. По его мнению, питание детей должно быть нормальным и здоровым.

В феврале стало известно, что в российских школах запустят общественный мониторинг питания учеников. Детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что предметом особого внимания станут проблема невкусной еды и разных столов для детей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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