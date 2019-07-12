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Медведев потребовал вкуснее кормить школьников

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Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность здорового и вкусного питания школьников. Об этом он заявил во время посещения столовой готовящейся к открытию школы в Ставрополе, передает ТАСС.

«Самое главное — чтобы питание было нормальное, качественное, здоровое и вкусное», — отметил глава правительства.

Медведев также осмотрел учебные классы, спальни для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, футбольную площадку школы на 1550 мест. Тот факт, что закупленное для учебного заведения российского производства, порадовал главу правительства. «Еще совсем недавно <...> все оборудование было иностранное — начиная от парт и заканчивая приборами в кабинетах химии и физики: пробирки, колбы — все было иностранное», — вспомнил премьер-министр.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». В него входит, в частности, федеральный проект «Современная школа», согласно которому в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения. Планируется, что к 2024 году многие форматы обучения окончательно уйдут в прошлое. Так, например, в рамках реализации федерального проекта планируется полностью ликвидировать вторую смену. Кроме того, к концу 2024 года появятся в общей сложности 230 тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях, откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Бюджет проекта «Современная школа» составил 295,1 миллиардов рублей.

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