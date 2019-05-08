Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

В Казани депутаты городской думы и сотрудники исполнительного комитета будут весь май питаться в школьных столовых на 69 рублей в день. Соответствующее поручение дал мэр города Ильсур Метшин, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такая мера будет предпринята для того, чтобы проверить качество питания школьников. «Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать», — распорядился Метшин.

По его словам, организации питания в школах уделяется недостаточно внимания. Мэр города также отметил, что из-за роста цен на еду «накормить вкусно при двухразовом питании — задача не из простых». Тем не менее тестирующие качество питания в школах чиновники не будут мириться даже с единичными нарушениями.

К проверке качества школьного питания планируется также привлечь родителей учащихся. Анализом полученных результатов займется группа местных чиновников.

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации. Такое решение принято в связи с жалобой матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян, которая сообщила о дискриминации ее ребенка в школьной столовой. Она рассказала, что он вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные дети» получают котлеты с гарниром, в связи с чем осознает свое социальное неравенство.

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