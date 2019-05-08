Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

«Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания на уровне субъектов, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций», — уточнили в министерстве.

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Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром. Ее петицию на Change.org с требованием организовать питание детей по одинаковому меню подписали более 45 тысяч человек.

Женщина указала, что с января 2019 года ее сын питается бесплатным «социальным обедом», на который городской бюджет выделяет 40 рублей в день. Остальные ребята покупают себе питание за 65 рублей. «Ребенок задает мне вопрос: "Мама, мы что, нищие, почему вы мне не можете купить завтрак за 65 рублей? Почему другие едят вкусняшку, а я кашу?"» — написала Петросян.

В разговоре с «Коммерсантом» она указала на то, что ранее обращалась в областную администрацию, но ее запрос перенаправили школе, и проблему никак не решили. В пресс-службе администрации Волгограда изданию сказали, что изменить ситуацию с двумя разными меню «пока возможности нет». Петиция многодетной матери направлена в районную администрацию, Совет Федерации и правительство России.

В настоящий момент в регионах существует разный подход к питанию льготных и нельготных категорий детей. Например, в Москве, Петербурге, Крыму, Севастополе, Воронеже, Орле официально нет различий в рационе школьников. В Ростовской области этот вопрос решают школы совместно с родителями. В Башкирии меню у льготников и остальных учеников разное. В Удмуртии дети питаются за счет родительских взносов.

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