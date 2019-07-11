В российском регионе создадут десятки учебных мастерских

В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы», который входит в нацпроект Образование, в Свердловской области планируют создать 50 современных учебных мастерских при 38 образовательных учреждениях региона. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов, передает ТАСС.

В частности, там будут проводить итоговые аттестации учащихся в форме демонстрационного экзамена. Объем инвестиций пока не озвучен. «Это очень серьезные вложения должны быть в систему профессионального образования», — указал министр.

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До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». В него входит, в частности, федеральный проект «Учитель будущего», согласно которому в стране появится национальная система профессионального роста педагогов. Через пять лет у половины учителей планируется повысить квалификацию, работая с ними в форматах непрерывного образования. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России.

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