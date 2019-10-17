В Госдуме поддержали законопроект о горячем питании в школах

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект о горячем питании в школах для младшеклассников и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту, в школах должны быть установлены правила организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. В нем уточняются понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности. Также в законопроекте прописано, что в рацион учеников начальных классов обязательно должно входить горячее блюдо, не считая горячего напитка.

Авторами инициативы выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вкуснее и качественнее кормить школьников. По его мнению, питание детей должно быть нормальным и здоровым.

В феврале стало известно, что в российских школах запустят общественный мониторинг питания учеников. Детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что предметом особого внимания станет проблема невкусной еды и разных столов для детей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024-го откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru