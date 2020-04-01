Спасший сотни детей врач заявил об увольнении своей команды из-за коронавируса

Глава отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей, заявил, что команду работающих с ним медиков решили уволить. Такое решение администрации якобы связано с перепрофилированием отделения под лечение детей с коронавирусом. Слова Каабака приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам врача, уволить решили двух медиков из его команды. Один из них получил соответствующее уведомление, а трансплантолога Надежду Бабенко якобы уведомили о множественных нарушениях трудового законодательства.

Каабак также выразил беспокойство за пациентов центра, получающих лечение после трансплантации. «Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — отметил врач.

Вместе с тем в НЦЗД опровергли информацию об увольнении врачей. «Врачи Надежда Николаевна (Бабенко) Раппопорт и Арина Геннадьевна Трофимова продолжают работать в нашем Центре», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте медучреждения.

Трансплантолог Михаил Каабак единственный в России проводит операции новорожденным. Осенью 2019 года он и его коллега были уволены за использование не одобренного Минздравом препарата алемтузумаб. Все их операции отменили. Вскоре после этого умерла одна из пациенток Каабака. Смерть девочки вызвала панику среди родителей. Из-за скандала обоих врачей восстановили на работе и повысили.

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