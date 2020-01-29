Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей. Информацию об этом «Таким делам» подтвердил сам врач.

В разговоре с изданием его адвокат Людмила Осинина отметила, что новое рассмотрение дела — это позитивный процесс, который может означать, что вскоре оно может быть закрыто.

Ранее издания «Медвестник» и Vademecum сообщали об этом со ссылкой на постановление управления Следственного комитета по Москве от 9 января 2020 года. В документе сказано, что отдел по расследованию особо важных дел признал решение о приостановке следствия преждевременным и незаконным, а само дело требует дорасследования.

Дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая за собой смерть человека») против хирурга было возбуждено в 2016 году после жалобы матери прооперированного им 16-летнего мальчика. В 2012 году ему удалили пересаженную почку, родительница отказалась от восстановления функций трансплантата и от диализа, семья уехала домой. Вскоре подросток умер.

В основу обвинения в халатности легло «ошибочное заключение» главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. В нем говорилось, что используемый Каабаком препарат алемтузумаб не прошел клинические испытания в России и не включен в международные клинические рекомендации. Новая экспертиза в 2019 году показала, что ребенка лечили правильно и в полном объеме. Медикамент оказался протестирован и был рекомендован к использованию в других странах.

Трансплантолог Михаил Каабак единственный в России проводит операции новорожденным. Осенью 2019 года его уволили из Национального центра здоровья детей. Из-за общественного резонанса его восстановили в должности.

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