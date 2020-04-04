В России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Уточняется, что за последние сутки умерли девять человек с коронавирусом, еще 52 человека выздоровели.

В общей сложности в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.

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