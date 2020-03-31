В российских аэропортах упал пассажиропоток

Показатель пассажиропотока в 32 крупнейших аэропортах России по состоянию на 29 марта 2020 года упал на 59 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
По подсчетам Международной ассоциации аэропортов (МАА), общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60 процентов.
В марте Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Это было сделано на фоне распространения в стране коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели, 10 человек умерли.
Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения