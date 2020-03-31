В российских аэропортах упал пассажиропоток

Показатель пассажиропотока в 32 крупнейших аэропортах России по состоянию на 29 марта 2020 года упал на 59 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По подсчетам Международной ассоциации аэропортов (МАА), общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60 процентов.

В марте Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Это было сделано на фоне распространения в стране коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели, 10 человек умерли.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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