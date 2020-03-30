Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый состав комиссии по импортозамещению. Ее возглавил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее это пост занимал бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В новый состав комиссии вошли: глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (в качестве зампредседателя), министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин (по согласованию), замминистра цифрового развития Максим Паршин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, замглавы Минтранса Алексей Семенов, министр финансов Антон Силуанов, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров и глава Минстроя Владимир Якушев. Состав комиссии, созданной в 2015 году, сократился с 15 до 12 человек.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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