Мишустин призвал активнее вкладываться в создание инфраструктуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее вкладываться в инфраструктуру, чтобы создать задел и для улучшения жизни людей, и для укрепления позиций России на мировой арене. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, проблемы мировой экономики, спровоцированные коронавирусом, временные и будут решены. «Для этого мы будем строить новые дороги, расширять пропускную способность действующих трасс, включая и БАМ, и Транссиб, увеличим скорость контейнерных перевозок, будем реконструировать аэропорты, мосты, укрепим сеть логистических центров и облегчим транспортировку грузов по воде», — сказал глава правительства.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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