Российский регион впервые отправил просо на экспорт

Ставропольский край впервые сделал поставки проса на Шри-Ланку по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». С начала года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в пять раз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Объем поставки составил 42 тонны на сумму 13 тысяч долларов, уточнили в управлении министерства сельского хозяйства региона.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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