В Челябинском аэропорту Баландино началась реконструкция

На взлетно-посадочной полосе Челябинского аэропорта Баландино началась реконструкция. Там идет ремонт разворотной площадки и устройство нового свето-сигнального оборудования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Работы планируется завершить в середине сентября.

Ремонт ведется в действующем аэропорту, работа идет круглосуточно. По словам начальника Управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолия Пчелина, перед подрядчиком поставлена задача не снижать темпы работ.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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