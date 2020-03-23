В России приготовили предложения по ограничению экспорта лекарств и продуктов

Российские власти к 25 марта должны подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Такое поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Такие меры предпринимаются, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на российскую экономику. «В течение ближайших дней должен быть подготовлен комплекс дополнительных шагов, который позволит нам справиться с этой серьезной угрозой. Здесь речь идет о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, строительной отрасли, дополнительных мероприятиях по импортозамещению», — сказал Мишустин.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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