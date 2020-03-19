Российский регион удвоил объем заготовки семян

Темпы заготовки семян для посевной кампании в 2020 году в Новосибирской области превосходят прошлогодние показатели в два раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Также увеличились посевные площади на 37 тысяч гектаров, в основном, за счет зерновых культур, среди которых основные — это яровая пшеница и бобовые культуры», — добавил министр. Сейчас среди основных видов продукции, которые Новосибирская область поставляет на внешние рынки - шоколад, семена масличных культур, злаки, мука и рыба.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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