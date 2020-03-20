Определена стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово

Проект строительства автодорожного объезда города Кемерово является приоритетным для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Я приложу все усилия для того, чтобы он вошел в комплексный план», — сказал Белоусов.

Министр транспорта России Евгений Дитрих в свою очередь отметил, что стоимость дороги составит около 41 миллиарда рублей. Росавтодор начал подготовку проекта обоснования инвестиций, она продлится в течение года. После чего будут заключены контракты на проектирование и последующее строительство трассы.

Строительство трассы отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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