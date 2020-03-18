Определен строитель первой части трассы от Краснодара до Керчи

Единственным участником аукциона на право строительства первого этапа новой трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, ведущей к Крымскому мосту, стала компания «Трансстроймеханизация». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Заключить контракт планируется по максимальной цене 59,19 миллиарда рублей. Действующая автомобильная дорога имеет в основном две полосы и на отдельных участках три и четыре полосы с максимально разрешенной скоростью движения 90 килолметров в час. Из-за возросшего автотрафика в сторону моста, связавшего Крым с другими регионами России, старая трасса уже не справляется с нагрузкой.

Строительство трассы отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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