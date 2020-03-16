Российский регион увеличит финансирование нацпроектов

Орловская область в 2020 году направит на национальные проекты более миллиардов рублей, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель губернатора и председателя правительства региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В текущем 2020 году предусмотрены 5,199 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем было направлено в прошлом году. Уточню, что тогда было 4,4 миллиарда рублей», — рассказал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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