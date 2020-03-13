В Челябинской области заявили об улучшении экологической ситуации

Объемы вредных выбросов в атмосферу в Челябинской области удалось снизить на три процента. Об этом во время совещания по выполнению нацпроекта «Экология» объявил губернатор региона Алексей Текслер, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Текслер отметил, что комплексная работа помогла снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске, вошедших в проект «Чистый воздух». «Мы реализуем комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу, в которые включены локальные планы промпредприятий, мероприятия по модернизации транспорта, где также учитывается эффект по снижению выбросов от рекультивации свалок», — объяснил он.

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Губернатор подчеркнул, что показатели соответствуют планам, указанным в нацпроекте. К 2024 году выбросы предприятий Магнитогорска собираются снизить более чем на 20 процентов, Челябинска — более чем на 38 процентов.

Нацпроект «Экология», который будет реализован в стране до 2024 года, направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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