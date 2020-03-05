Чиновники заявили об угрозе мусорной реформе

В министерстве природы России заявили, что около 40 процентов регионов России тормозят мусорную реформу, поскольку берут на себя недостаточно обязательств для достижения к 2024 году целей нацпроекта «Экология». Об этом рассказал замглавы ведомства Константин Румянцев, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Румянцев обратил внимание на показатели, заложенные в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) — в его рамках планируется установить долю утилизации отходов до 36 процентов, их переработки — до 60 процентов. В связи с возникшей проблемой компания «Российской экологической оператор», занимающаяся реформой, направила властям регионов рекомендации о необходимых нормативах.

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что семь регионов страны до сих пор не приступили к обсуждению федеральной схемы обращения с ТКО, и более 20 субъектов рискуют сорвать сроки ее создания. «В общей сложности у нас 23 субъекта нарушили закон откровенно. Из тех, кто формально требования выполнил, но не выполнил по духу, это еще примерно две третьих субъектов», — резюмировал чиновник.

4 марта вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что федеральная схема обращения бытовых отходов в России появится в середине 2020 года. С ее помощью будут определены лучшие места строительства мусоросортировочных станций по стране.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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