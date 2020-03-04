В России появится федеральная схема обращения отходов

Федеральная схема обращения бытовых отходов в России появится в середине 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Созданием схемы занимается «Российский экологический оператор» (РЭО). Абрамченко подчеркнула, что проект будет опираться а региональные схемы обращения с отходами, и для него будут подготовлены электронные карты. Чиновники планируют таким образом определить лучшие места строительства мусоросортировочных станций по стране. «Мы должны просчитать все объемы и логистику, и создать эффективную систему для всей страны», — отметила Абрамченко.

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Вице-премьер также подчеркнула, что РЭО, Федеральная налоговая служба и министерство природы России будут постоянно следить за финансовой устойчивостью региональных операторов по управлению бытовыми отходами, оказывая необходимую помощь. По словам Абрамченко, сегодня 11 таких операторов могут обанкротиться из-за серьезных расходов на покупку мусоровозов и обустройство контейнерных площадок. «Самое главное — не оставить жителей без инфраструктуры», — резюмировала чиновница.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов, таких как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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