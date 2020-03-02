Раскрыты подробности масштабных работ по оздоровлению Байкала

Работы по ликвидации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) начнутся в 2021 году и закончатся в 2024-м. Об этом сообщил глава министерства природы России Дмитрий Кобылкин, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Кобылкина, часть работ по оздоровлению Байкала уже началась, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций при паводках. «Сейчас мы находимся на стадии окончания выбора технологии. Будет заказан проект, скорее всего, проект будет делаться Иркутской областью», — отметил он.

Контроль за ликвидацией отходов на себя взяло правительство России, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Это уникальный объект, который должен находиться под пристальным вниманием», — объяснила она.

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Чиновница подчеркнула, что проведение работ будет отслеживать научно-экологический штаб при участии Российской академии наук. Абрамченко также пригласила к участию в контроле Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

За 50 лет работы комбинат, являвшийся градообразующим предприятием моногорода Байкальска, накопил около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся на берегу озера в специальных картах. БЦБК закрыли в 2013 году. В 2017-м Минприроды Иркутской области подписало контракт на рекультивацию отходов с Росгеологией, однако к ликвидации так и не приступили. Правительство региона обратилось в федеральное министерство природы с предложением сменить подрядчика. Кобылкин заявил, что новым оператором, вероятнее всего, станет компания «Газэнергострой».

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов, таких как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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