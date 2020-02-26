Кладбище кораблей в Териберке вошло в топ самых фотогеничных локаций России

Одним из самых фотогеничных мест в России стала Териберка, которая заняла третье место в рейтинге туристического поисковика Aviasales.ru, сообщает «Комсомольская правда».

Чаще всего в заполярном населенном пункте россияне фотографируют кладбище кораблей. Популярность этой локации у туристов с каждым годом увеличивается вдвое. В Aviasales.ru объясняют это тем, что кладбище было показано в художественных фильмах и стало известным. Помимо этого, путешественники едут в Мурманскую область за северным сиянием.

На первой строчке рейтинга оказалось озеро Байкал, на второй — Анапа с ее болотными кипарисами.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

Ранее сервис Google Карты назвал мурманский полуостров Рыбный и природный заповедник «Столбы» в Красноярске одними из самых красивых мест в России.

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