Поселок в Заполярье признали одним из самых необычных мест для путешествия

Поселок Умба в Заполярье был признан одним из самых необычных направлений для краткосрочного путешествия, сообщается на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Организация составила рейтинг самых причудливых мест для поездок, основываясь на данных о брони жилья в России на январь и февраль 2020 года. В топ-5 также вошли Сургут, челябинский Кыштым, Аскат в Горном Алтае, Лисий Нос в Ленинградской области.

Сургут в Ханты-Мансийском округе оказался самым дешевым вариантом из перечисленных. Аренда жилья в сутки там стоит 2,7 тысячи рублей. Наиболее дорогим оказался Лисий Нос. Ночевка в Умбе обойдется путешественнику в среднем в 4,8 тысячи рублей.

Ранее Мурманскую область и Кольский полуостров назвали одним из лучших регионов для путешествия на автомобиле. Самым интересным, красивым и запоминающимся местом большинство участников голосования назвало Крым. В начале рейтинга также оказались Черное море в Краснодарском крае и Карелия.

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