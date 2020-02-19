Заполярный полуостров Рыбачий признан одним из красивейших мест России

Полуостров Рыбачий в Мурманской области попал в рейтинг самых красивых мест в России по версии сервиса Google Карты, сообщает «СеверПост».

В сервисе отметили, что Рыбачий — это очень безлюдное и труднодоступное место с нетронутой северной природой «на самом краю Земли». «Здесь взгляду открываются бесконечные просторы северной тундры и гладь Баренцева моря», — говорится в обзоре.

Всего в списке оказались 15 красивейших точек, которые можно увидеть, не выходя из дома. Среди них — природный заповедник «Столбы» в Красноярске. Его составители списка окрестили «настоящим чудом природы в черте города».

Также в ТОП-15 попали «Севкабель» в Санкт-Петербурге, остров Русский во Владивостоке, Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, Камень Ермак в Пермском крае, стадион «Краснодар» в Краснодаре, Белая башня в Екатеринбурге, Каолиновый карьер в Челябинской области, Телецкое озеро на Алтае, мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, башня Сююмбике в Казани, корабль-музей Гото Предестинация в Воронеже, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде и вид с Дона в Ростове-на-Дону.

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