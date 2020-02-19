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Мусорные контейнеры в России «поумнеют»

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Мусорные контейнеры в России «поумнеют» — их оборудуют специальными датчиками, которые станут отслеживать заполненность. Это усовершенствует работу коммунальных служб, сообщается на сайте Ростеха.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал умное устройство для оптимизации процесса вывоза мусора. Оно будет отслеживать состояние мусорных баков и оповещать об этом коммунальные службы. Прибор состоит из микроконтроллера, ультразвуковых датчиков измерения расстояния и температуры, а также модулей связи, осуществляющих передачу данных. Кроме того, устройство может фиксировать такие случаи, как переворот контейнера или возгорание его содержимого. Все эти данные отображаются в специальной системе. На сайте «Ростеха» указано, что прибор полностью автономен, а источник питания рассчитан на пять лет.

Устройство было создано в рамках нацпроекта «Экология» для улучшения существующей системы утилизации отходов. Разработка сможет сократить затраты на работу коммунальных служб до 50 процентов. Ее планируют внедрять по ходу реализации мусорной реформы. В планах разработчиков создать мобильные приложения для горожан, с помощью которого они смогут получать актуальную информацию об услугах по вывозу ТКО и предварительный расчет его стоимости.

Ранее корпорация «Ростех» представила парашют для эвакуации из небоскреба. Он позволяет совершать прыжки с малых высот, откуда с обычным парашютом прыгать опасно. В организации отметили, что при помощи «Шанса» даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного дома, а это больше 33 метров.

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