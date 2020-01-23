В России изобрели парашют для эвакуации из небоскреба

В России изобрели уникальный парашют «Шанс», предназначенный для эвакуации из небоскреба в случае пожара или иного ЧП. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Данная парашютная система не имеет аналогов в мире. Ее главная особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, откуда с обычным парашютом прыгать опасно», — рассказал исполнительный директор организации Олег Евтушенко. В госкорпорации отметили, что при помощи «Шанса» даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного дома, а это больше 33 метров. Пользоваться парашютом просто, так как он самостоятельно раскрывается на нужной высоте и автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека.

Материалы по теме Завидуйте молча Невероятные кадры дикой жизни экстремалов

В комплект входят ранец с подвесной системой, три купола, которые удерживают заданную скорость приземления, а также вытяжное звено. Подвесная система регулируется в зависимости от телосложения и роста, обеспечивая максимальную безопасность при десантировании. «Шанс» состоит из современных материалов, в том числе из ткани с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. Разработкой спасательного средства занимался московский НИИ парашютостроения, входящий в холдинг Ростеха.

В госкорпорации подчеркнули, что в случае ЧП экстренная эвакуация часто бывает затруднена. Новая парашютная система может значительно упростить проведение спасательных работ. Дата запуска парашюта в розничную продажу пока не уточняется, так же как и его стоимость.

В январе этого года в сети появилось видео, где двое мужчин прыгают с парашютом с балкона 24 этажа жилого дома. На кадрах видно, что экстремалы стоят на перилах балкона, после чего с небольшой разницей прыгают вниз. Они смогли приземлиться на небольшой участок суши, окруженный водой. После этого случая мужчинами заинтересовалась полиция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru