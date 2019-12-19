Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе

Российские власти и компании должны избавиться от серых схем и криминала в сфере переработки мусора. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«Здесь просто надо наладить элементарный порядок», — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста портала 47 news.

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По словам Путина, создавать систему переработки бытовых отходов в России пришлось с нуля, потому что раньше ничего подобного в стране не существовало. В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать. В частности, необходимо вести прямое общение с гражданами, считает российский лидер.

«Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будет захораниваться мусор», — пояснил глава государства. Он также добавил, что россиянам необходимо объяснять, как именно формируются тарифы, по которым им теперь приходится платить.

С 1 января 2020 года регионы России обязаны перейти на новую систему обращения с отходами, направленную на минимизирование их захоронения, сжигания и увеличение объема переработки. Для этого необходимо разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить региональных операторов, которые будут контролировать процесс.

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