Губернатор Ленобласти приостановил начисление платы за вывоз мусора

В Ленинградской области приостановлено начисление платы за вывоз мусора для частного сектора до 1 февраля 2020 года. Кроме того, деятельность управляющей компании, которая допустила необоснованное выставление счетов в тех поселениях, где не организованы положенные контейнерные площадки и услуга фактически не оказывалась, подлежит проверке. Советующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе администрации региона.

Решение главы региона поправить действия исполнителей «мусорной реформы» последовало после того, как исполняющий обязанности начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов доложил Александру Дрозденко о том, что региональный оператор («Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области») необоснованно выставил счета за вывоз мусора всем жителям частного сектора, вне зависимости от того, заключены ли уже договоры и установлены ли в их населенных пунктах контейнерные площадки.

К 1 февраля 2020 года региональный оператор, совместно с муниципальными властями, под надзором управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами и контролирующих органов должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений.

В случае, если контейнерная площадка в населенном пункте отсутствует — никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате.

Также профильному комитету Губернатора Ленинградской области дано поручение провести проверку деятельности управляющей компании по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов.

«За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том, что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было. Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.