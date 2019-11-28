Российский губернатор озаботился логистикой кала

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил выстроить такую логистику, которая позволит сдавать «какашки» по интернету, а не ездить для этого в больницу. Его цитирует региональное издание 47news.

«Надо чтобы какашки мы не ездили сдавать в больницы», — заявил губернатор в ответ на доклад председателя регионального комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина. Тот ответил ему, что в России уже «какашки сдаются по интернету».

Дрозденко подчеркнул, что необходимо «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу». «Все же больной не должен уже возить анализы», — резюмировал он.

Ранее логистикой в сфере здравоохранения озаботился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов из ЛДПР. Он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой предложение организовать доставку лекарств в труднодоступные и удаленные местности с помощью дронов. По мнению Чернышова, это повысит уровень жизни людей из удаленных мест.

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