Врачи рассказали о глупых попытках пациентов определить диагноз через интернет

Сотрудники медицинских учреждений рассказали, до чего доводят попытки самостоятельно поставить диагноз с помощью интернета. Они поделились на Reddit курьезными случаями из своей практики, когда пациенты сами пытались определить свою болезнь до обращения к специалисту.

Медики пожаловались на то, что люди слишком драматизируют ситуацию, исходя из найденного ими в сети. «Самый худший случай произошел, когда молодая здоровая женщина решила, что у нее инсульт после того, как ввела в поисковик "головная боль"», — вспомнил Oof_Padoof.

Пациент пользователя с ником Kiesertomasi был уверен, что у него диабет, поскольку испытывал жажду. The_RageHound рассказал, как мужчина поставил себе диагноз «почечная недостаточность» только из-за боли в спине и потребовал сделать ему операцию.

Некоторые паникуют из-за недостаточно внимательного ознакомления с описанием болезней и анализов в сети, отмечают комментаторы. X0AN признался, что к нему часто приходят мужчины, убежденные в том, что им необходим мазок Папаниколау. Этот анализ предназначен для определения раковых и предраковых клеток во влагалище и шейке матки.

Один из пациентов Santy924 думал, что заразился синдромом Дауна, а молодая женщина, пришедшая на прием, решила, что у нее рак яичек.

Ранее анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки. Сразу несколько анестезиологов рассказали, что пациенты не только делали им комплименты, но и пытались показывать интимные части тела.

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