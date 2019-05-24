Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки. Своими историями они поделились в треде на Reddit.

По словам пользовательницы Karrrde, пожилые люди несколько раз приглашали ее на свидание за несколько секунд до того, как отключиться. Один из пациентов, по рассказам другого врача, после пробуждения долго играл на воображаемой электрогитаре. Комментатор willkill612 поделился воспоминанием, как подросток пел «Призрак оперы» перед погружением в наркоз, а потом перешел на рэп. Janski12 рассказал, что один из его пациентов был убежден в том, что он акула.

Юзер updoots4u признался, что однажды человек после выхода из наркоза спросил, находился ли он в аду, а другой потрогал его волосатую руку и произнес: «Из вас бы получился отличный ковер». Кроме того, сразу несколько анестезиологов рассказали, что пациенты не только делали им комплименты, но и пытались показывать интимные части тела.

В треде оставляли комментарии не только врачи, но и люди, которые бывали под наркозом. Один из них вспомнил, что говорил о пчелах, разрывавших его изнутри. Другой спросил у свекрови: «Как ты попала на мой космический корабль?» RecoveringBulimic рассказал, что его религиозная бабушка, отойдя от наркоза, назвала присутствовавшего при ее пробуждении священника «уродливым сукиным сыном».

Ранее врачи на Reddit поделились случаями из своей практики, с которыми не справились бы самостоятельно, если бы не обратились за мнением других.

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