Известная телеведущая записала себя на видео во время пластической операции

Британская звезда реалити-шоу и фотомодель Кэти Прайс (Katie Price) рассказала о своей пластической операции, находясь на операционном столе. Видеозапись доступна на сайте таблоида The Sun.

40-летняя британка подробно описывала свои ощущения, в то время как хирург держал в руках кусок кожи с ее лица. «Итак, я здесь, и мне совсем не больно», — начала она свой рассказ.

По словам Прайс, она боится уколов, поэтому операция проходит не под общим наркозом. Она ограничивается «заморозкой» лица. «Несмотря на то, что это выглядит действительно ужасно, это ни капли мне не повредило, и на самом деле это была самая легкая операция, которую я когда-либо проходила!» — сообщила телезвезда.

Прайс решила заснять всю процедуру, так как хотела показать своим поклонникам, что человек может перенести любую операцию, находясь в сознании.

Однако ряд специалистов раскритиковали ее поступок. Они сообщили, что звезда лишь пытается привлечь к себе внимание и получить прибыль от рекламы. Они напомнили, что нынешняя операция стала корректирующей: предыдущую неудачную подтяжку лица Прайс сделали бесплатно.

Ранее Прайс призналась, что во время неудачного брака со стриптизером Кираном Хейлером (Kieran Hayler) постоянно употребляла кокаин ради «самолечения». Также у нее были серьезные проблемы с алкоголем. Ей пришлось проходить реабилитацию в медицинском центре.

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