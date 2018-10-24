Телезвезду затравили за фото голой четырехлетней дочери

Британская телезвезда Билли Фейерс (Billie Faiers) опубликовала фотографию четырехлетней дочери Нелли в ванне и навлекла на себя гнев подписчиков. Снимок доступен в Instagram матери.

На фотографии запечатлен обнаженный ребенок, который лежит в ванне с полотенцем на голове. Наготу Нелли отчасти скрывает пена на воде.

Me and my little lady chilling and room service tonight 🤣🙌🏼💗💅🏼 ... Its been an amazing first half term at school ❤️ time to relax my little honey .... yeah right 🤷🏼‍♀️🤣❤️🙊 Фото опубликовано @billiefaiersofficial

«Я и моя маленькая леди сегодня отдыхаем в отеле. Это был удивительный первый семестр в школе. Пора моей малышке расслабиться», — написала Фейерс.

Подписчики звезды резко отреагировали на опубликованную фотографию. Они написали, что выставлять обнаженные снимки четырехлетней девочки на всеобщее обозрение слишком опасно.

«Думаю, этот снимок — перебор. Он точно не для тысяч ваших подписчиков, о которых вы вообще ничего не знаете», — заявил один из юзеров.

«Вы позволяете незнакомцам смотреть на вашего ребенка в ванне? Вы только что показали его всему миру», — пожаловался другой пользователь Instagram. В конце концов Фейерс пришлось закрыть комментарии под фотографией.

Ранее американскую певицу Ким Золсиак-Бирманн (Kim Zolciak-Biermann) затравили после того, как она отретушировала фотографию четырехлетней дочери в Instagram. Звезда увеличила бедра девочке, а также уменьшила ее нос на снимке.

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