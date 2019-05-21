Врачи сознались в самых страшных ошибках своих коллег

Пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, поделились самыми необычными случаями из своей практики, с которыми они не справились бы самостоятельно. Тред запустил юзер под ником big-juicy724, задав вопрос: «Доктора Reddit, вспомните моменты вроде "Слава богу, они обратились за альтернативным мнением"».

За один день пост набрал 54 тысячи лайков и 13 тысяч комментариев. Самой популярной оказалась история психиатра, который лечил пациента с легкими депрессивными симптомами. 30-летний мужчина жаловался на четырех соседей по комнате, которые портили ему настроение, и на проблемы в быту. Он успешно вылечил больного. Однако спустя несколько месяцев пациент вернулся в клинику с теми же жалобами, но теперь в его историях фигурировало пять соседей. Доктор пытался выяснить, что произошло, и даже хотел связаться с его соседями. Однако оказалось, что пациент был тяжело болен и жил один.

Пользователь BoisterousPlay, представившийся врачом-дерматологом, призвал пациентов чаще обращаться к нескольким специалистам. «Я видел, наверно, пять случаев "Мой другой доктор сказал мне, что все в порядке". Это были меланомы», — заявил он, заметив, что от специалистов, которые рекомендуют просто скрывать высыпания под одеждой, следует избегать.

Врач-офтальмолог рассказал, что из-за своей дотошности сумел спасти жизнь женщины. Та пришла за рецептом на очки, однако он отправил ее на несколько обследований, заметив, как плохо расширяются ее зрачки. Выяснилось, что у пациентки в этот момент начался бессимптомный рецидив сложной опухоли. Позднее доктор дописал в посте: «Для тех, кто спрашивал о зрачках, они были асимметричными, а больший реагировал менее резко по сравнению с другим».

Врач скорой помощи под ником skyskimmer12 рассказал, что сельский доктор направил к ним больного с диагностированной пневмонией. Однако когда они встретили пациента, они обнаружили у него не воспаление легких, а огнестрельное ранение в спину. Выяснилось, что врач не осматривал пациента, а ориентировался на рентгеновский снимок.

Один из пользователей пожаловался на непрофессионализм медиков. «У меня был врач в средней школе, которого не волновало, когда у меня внезапно появилось вертикальное двойное зрение», — заметил он. Этот доктор также не обратил внимания на то, что пациент резко потерял вес. Позднее выяснилось, что у мальчика была опухоль.

Другой пациент посетовал на то, что врач долго выписывал ему обезболивающее в ответ на жалобы на невыносимую головную боль. Последней каплей стал момент, когда больной не смог ходить. Тогда терапевт нехотя направил его к неврологу. Тот немедленно отправил его в реанимацию, — ему сразу стало очевидно, что у пациента гидроцефалия.

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