Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
На Украине потребовали исключить Россию из Совбеза ООН
Производителей сметаны и сыра уличили в обмане россиян
Зеленского сравнили с Януковичем
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Названы худшие достопримечательности Москвы
Шесть человек погибли в ходе уличных боев с полицией в Индонезии
В метро рассказали об особенностях эвакуации людей из застрявших поездов 
Кабмин одобрил досудебную блокировку материалов с издевательствами над животными
Новости партнеров

Врачи сознались в самых страшных ошибках своих коллег

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, поделились самыми необычными случаями из своей практики, с которыми они не справились бы самостоятельно. Тред запустил юзер под ником big-juicy724, задав вопрос: «Доктора Reddit, вспомните моменты вроде "Слава богу, они обратились за альтернативным мнением"».

За один день пост набрал 54 тысячи лайков и 13 тысяч комментариев. Самой популярной оказалась история психиатра, который лечил пациента с легкими депрессивными симптомами. 30-летний мужчина жаловался на четырех соседей по комнате, которые портили ему настроение, и на проблемы в быту. Он успешно вылечил больного. Однако спустя несколько месяцев пациент вернулся в клинику с теми же жалобами, но теперь в его историях фигурировало пять соседей. Доктор пытался выяснить, что произошло, и даже хотел связаться с его соседями. Однако оказалось, что пациент был тяжело болен и жил один.

Пользователь BoisterousPlay, представившийся врачом-дерматологом, призвал пациентов чаще обращаться к нескольким специалистам. «Я видел, наверно, пять случаев "Мой другой доктор сказал мне, что все в порядке". Это были меланомы», — заявил он, заметив, что от специалистов, которые рекомендуют просто скрывать высыпания под одеждой, следует избегать.

Врач-офтальмолог рассказал, что из-за своей дотошности сумел спасти жизнь женщины. Та пришла за рецептом на очки, однако он отправил ее на несколько обследований, заметив, как плохо расширяются ее зрачки. Выяснилось, что у пациентки в этот момент начался бессимптомный рецидив сложной опухоли. Позднее доктор дописал в посте: «Для тех, кто спрашивал о зрачках, они были асимметричными, а больший реагировал менее резко по сравнению с другим».

Врач скорой помощи под ником skyskimmer12 рассказал, что сельский доктор направил к ним больного с диагностированной пневмонией. Однако когда они встретили пациента, они обнаружили у него не воспаление легких, а огнестрельное ранение в спину. Выяснилось, что врач не осматривал пациента, а ориентировался на рентгеновский снимок.

Один из пользователей пожаловался на непрофессионализм медиков. «У меня был врач в средней школе, которого не волновало, когда у меня внезапно появилось вертикальное двойное зрение», — заметил он. Этот доктор также не обратил внимания на то, что пациент резко потерял вес. Позднее выяснилось, что у мальчика была опухоль.

Другой пациент посетовал на то, что врач долго выписывал ему обезболивающее в ответ на жалобы на невыносимую головную боль. Последней каплей стал момент, когда больной не смог ходить. Тогда терапевт нехотя направил его к неврологу. Тот немедленно отправил его в реанимацию, — ему сразу стало очевидно, что у пациента гидроцефалия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети обсудили жуткие ночные дела и сравнили их с дневными
В сети составили список вопросов к богу
Российский мем вышел на международный уровень
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0221 мая

Кривое зеркало

Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
19:0021 мая

Парень захотел оплатить маникюр своей подруге и пожалел

08:12Сегодня

Раскрыт новый способ вымогательства в сети

16:2521 мая

Личные данные миллионов пользователей Instagram утекли в сеть

Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
06:02Сегодня

Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

19:4921 мая

Взрослые развенчали главные заблуждения своего детства

17:3820 мая

В сети составили список вопросов к богу

Интернет и СМИ05:1110 мая

«Я хотел кровушки»

За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко
20:5421 мая

PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов

17:1021 мая

Фанаты «Игры престолов» обнаружили блогера среди главных героев

18:0421 мая

Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью

Россия
«Нас с вилами встречали. Всем сказали, что мы звери»
75 лет назад Крым зачистили от татар. Им удалось пережить ужас депортации и вернуться
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Как объяснить это своей дочери?»
 
Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем
Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро
Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
Все материалы
Мир
Короли смерти
Власть, террор и кровавый бизнес: тайная жизнь мексиканских наркокартелей
Джихадисты в Сирии снова пошли в атаку
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
США заподозрили Сирию в новых химатаках
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Первым помощником Зеленского стал его бизнес-партнер
На Украине потребовали исключить Россию из Совбеза ООН
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Убийства петушков в Европе задумали запретить
Центробанк ополчился на билеты «банка приколов»
Американский «чесночный король» захотел вечной торговой войны с Китаем
Власти отреагировали на предупреждение о росте цен на бензин
Названы сроки восстановления транзита «чистой» нефти из России
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Ликвидацию боевиков под Владимиром сняли на видео
Стали известны подробности контртеррористической операции под Владимиром
Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Найден новый вид редких космических объектов
В России перечислили «недостатки» F-35
Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера
В России «раскрыли» цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Все материалы
Спорт
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Друг Макгрегора распек плюнувшего в него боксера и упомянул его мать
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Тренер чемпионов мира отверг «Ювентус»
Российские хоккеисты забросили семь шайб и разгромили Швецию на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Показать то, что скрыто
Как выглядит обратная сторона Каннского фестиваля
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
К ослепшей солистке Spice Girls вернулось зрение
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Раскрыт новый способ вымогательства в сети
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Взрослые развенчали главные заблуждения своего детства
PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Девушка похудела в два раза и рассказала о простом трюке
Умер изобретатель парикмахерской укладки
Советские «крокодилы» ЗИЛ-133 обнаружили в продаже
Фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Выбрано лучшее место в Европе для путешествий
Названы худшие достопримечательности Москвы
Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю
Российский самолет прервал полет из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Тоскующая по умершему хозяину собака неделями ждала его у работы
Мужчина украл деньги у дочери и спустил на эротический массаж
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться
Все материалы
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга
Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать
Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом
Все материалы
Дом
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе
Коммунальщики нашли экстремальный способ отключения газа должникам
Кадыров подарил «всеобщему любимцу» квартиру в Грозном
Все материалы