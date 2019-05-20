В сети составили список вопросов к богу

Пользователи Reddit предположили, как могла бы выглядеть их встреча с богом. Свои идеи они высказывали в треде, где автор Obama-bin-keemstar задал вопрос: «Если бы вы встретили бога, о чем бы вы спросили у него в первую очередь?» За несколько часов обсуждение собрало более четырех тысяч комментариев.

Комментатор под ником Pascals_Tricycle предположил, что большинство людей в мире спросили бы у бога, умерли ли они. Некоторые поддержали эту точку зрения. Пользователи заметили, что хотели бы во время встречи выпросить у высших сил «второй шанс».

«Я получил этот второй шанс в прошлом году. Черт возьми, я должен был сдаться», — одернул их рассуждения пользователь popeboyQ. Многие юзеры заинтересовались его опытом.

Чаще всего пользователи хотели спросить у бога, жалеет ли он о содеянном и хотел бы он что-либо изменить. Они сравнивали цивилизацию с игрой Sims, где бог запускает различные сценарии. «В Ветхом Завете у бога много сожалений. Но он просто затопил мир, убил всех и начал с чистого листа», — иронически заметил один из комментаторов.

Другой философски заметил, что люди наделяют образ бога слишком большим могуществом. «Многие предполагают, что бог может или будет просто вмешиваться. А что если он не может или не хочет?» — удивился пользователь ThePermafrost.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что хотели бы уточнить у бога философские категории — смысл жизни, цель человеческого существования, суть мироздания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!