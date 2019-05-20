Российский мем вышел на международный уровень

Появившийся в России мем про мужскую и женские раздевалки перед уроком физкультуры стал популярен на английском языке, внимание на него обратил сайт Mashable. Как сообщает интернет-энциклопедия мемов Know Your Meme, впервые картинка появилась в начале апреля во «ВКонтакте».

В меме с юмором продемонстрирована разница в атмосфере двух раздевалок. Со временем он обрел популярность в юмористических пабликах соцсети. Позднее — в Twitter, в том числе на английском языке.

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Формат также стал известен на Reddit. В мае пользователь LukeChrome опубликовал первую известную версию мема на английском: юзер использовал фан-арт из настольной игры Warhammer: 40 000 в качестве метафоры, посвященной тому, что происходит в мужской раздевалке перед физкультурой.

Мем распространялся не только в формате фотографии, но и как видеоролик. Зачастую для образа мужской комнаты использовались кадры из игр или фильмов, в которых демонстрировались драки двух противников или битва. Но постепенно стали появляться и другие вариации.

Некоторые юзеры переосмыслили концепцию мема и сделали акцент на атмосфере в женских раздевалках, а не на мужских.

— cybershoujo (Finals: 3.0 You Can (Not) Pass) (@cybershoujo) 13 мая 2019, 21:15

— Animal Spirit from Hell 🔥🐀🔥 (@tuck__v) 13 мая 2019, 22:29

Российские мемы обрели широкую популярность за рубежом летом прошлого года. Шутки про русских стали переводить на другие языки. В результате иностранцы узнали о таких мемах, как «Кусь», «Страдающее Средневековье», «Мыш кродеться», «Как тебе такое, Илон Маск» и многих других. Некоторые прозвали жителей России «мастерами мемов».

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