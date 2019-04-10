Историческое фото черной дыры разошлось на мемы

Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем. Они показали, на что еще, по их мнению, похож астрономический объект.

Фото с черной дырой напомнило некоторым кадр из фильма «Побег из Шоушенка», в котором обнаруживается, что заключенный сбежал из камеры, прорыв дыру в стене.

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 10 апреля 2019, 13:33

Кое-кому снимок навеял аллюзию на фильм «Интерстеллар».

Черную дыру вписали в мемы.

Изображение: Telegram-канал «2ch/Двач» 1 /2

Некоторые поняли, что с помощью лупы пытался рассмотреть на ноутбуке глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) 10 апреля 2019, 11:31

Некоторые поиронизировали над слишком пристальным вниманием к черной дыре.

Первая в мире фотография черной дыры была сделана учеными Европейской южной обсерватории с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. Снятый объект располагается в центре галактики М87.

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