Историческое фото черной дыры разошлось на мемы

Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем. Они показали, на что еще, по их мнению, похож астрономический объект.
Фото с черной дырой напомнило некоторым кадр из фильма «Побег из Шоушенка», в котором обнаруживается, что заключенный сбежал из камеры, прорыв дыру в стене.
Кое-кому снимок навеял аллюзию на фильм «Интерстеллар».
Черную дыру вписали в мемы.
Некоторые поняли, что с помощью лупы пытался рассмотреть на ноутбуке глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Некоторые поиронизировали над слишком пристальным вниманием к черной дыре.
Первая в мире фотография черной дыры была сделана учеными Европейской южной обсерватории с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. Снятый объект располагается в центре галактики М87.