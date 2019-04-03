Найден источник мощнейших вспышек во Вселенной

Группа ученых из Института физико-химических исследований (RIKEN) в Японии установила, как вырабатываются самые мощные вспышки света во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает EurekAlert!

Ученые проанализировали данные о том, как был устроен спектр различных гамма-вспышек, зафиксированных космическими телескопами за последние годы. Они установили, что мощность и яркость вспышки зависели от того, на какую часть спектра приходится пик излучения.

После построения математической модели гибнущей звезды специалисты просчитали, что большая часть гамма-фотонов образуется во внутренних слоях звезды, а не во внешних. Они возникают в момент, когда узкий пучок плазмы начинает расширяться, и от температуры этого пучка зависит яркость гамма-вспышки.

Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не ясен. Предполагается, что они возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.

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