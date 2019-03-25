В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»

Астрономы обнаружили в Млечном Пути пульсар PSR J0002+6216 (Zoomy), который подобно пушечному ядру мчится сквозь космическое пространство с огромной скоростью, равной 1130 километров в секунду. Причиной такого быстрого перемещения является вспышка сверхновой, которая отбросила оставшуюся от взрыва нейтронную звезду. Об этом сообщает издание Science Alert.

Zoomy удален от Земли на 6500 световых лет в созвездии Кассиопея и находится в 53 световых годах от центра остатка сверхновой, названной CTB 1. Ученые обнаружили хвост, видимый в радиочастотном спектре, который протянулся от звезды до внешней оболочки на 13 световых лет. Расчеты подтвердили, что пульсар родился внутри остатка. Вспышка сверхновой была асимметричной и вытолкнула нейтронную звезду из центра будущей туманности.

Взрыв произошел около 10 тысяч лет назад, а пульсар догнал край пузыря сверхновой через пять тысяч лет. Остатки от сверхновой первоначально двигались быстрее нейтронной звезды, но из-за взаимодействия с межзвездной средой постепенно замедлились, дав Zoomy возможность обогнать их. В конце концов, PSR J0002+6216 покинет Млечный Путь и продолжит двигаться в межгалактическом пространстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!