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Иисуса превратили в политический мем

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Twitter-аккаунт Tory_Jesus в шутливой форме представил Иисуса Христа в образе представителя Консервативной партии Великобритании. Как сообщает The Independent, с помощью таких мемов автор профиля критикует деятельность тори, их неблагодарное отношение к избирателям и демократии.

На одном из изображений Иисус обращается к лежащему тяжелобольному человеку: «И я объявляю тебя здоровым для работы».

На другой картинке Иисус общается с группой людей. Подпись на изображении объясняет, что он «силой своей воли нашел деньги для голосов за выход» Великобритании из Евросоюза. Мем напоминает, что группу выступавших за Brexit политиков оштрафовали за нарушение избирательного законодательства.

«Не голосовать за то, чтобы сделать именно так, как я сказал, — катастрофа и непростительное нарушение веры в демократию», — обращается Иисус к пастве в одном из мемов. Таким образом его автор подтрунивает над отношением политиков к демократическим процедурам.

«Прости, Питер, но мы проголосовали за то, чтобы покинуть лодку, так что тебе придется смириться с этим», — говорит Иисус мужчине, оказавшемся за бортом еще в одном меме. Подразумевается, что лодка — это ЕС, а Питер — Британия после референдума, на котором большинство граждан проголосовали за выход королевства из Евросоюза.

Аккаунт был создан в мае 2017 года, через два месяца после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила процедуру по выходу страны из Евросоюза. Издание подчеркнуло, что мессию изображают именно в качестве представителя Консервативной партии, выступающим за Brexit.

Ранее за мемы с Иисусом пострадал журналист Мохаммед аль-Вакил. Власти Иордании арестовали за публикацию отредактированной картины «Тайная вечеря». На ней, помимо основных действующих лиц, был изображен известный турецкий повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, который своим фирменным жестом приправлял хлеб перед Христом.

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